»Saj bova govorili o otrocih, kajne?« me je vprašala, takoj ko sva sedli. »Oni so pomembni. Jaz sem tu samo, če bi me potrebovali,« je poudarila Valerija Čarman, ki že 24 let stoji ob strani otrokom s hemato-onkološkega oddelka Pediatrične klinike, Junakom tretjega nadstropja, in njihovim mamicam.