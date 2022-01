Policija v Amsterdamu je danes prekinila prepovedan shod proti ukrepom za omejitev novega koronavirusa. Glede na poročanje javne televizije NOS se je pred muzejem Rijksmuseum v središču mesta zbralo več tisoč ljudi. Prišlo je tudi do spopadov s policijo in aretacij. NOW – People mauled by police dogs, beaten with batons at unauthorized protest against […] The post Policija v Amsterdamu prekinila s ...