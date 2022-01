Aktualni prvaki nemočni v New Yorku, zmaga Pittsburgha nad San Josejem 24ur.com Hokejisti New York Rangers so v severnoameriški poklicni hokejski Ligi NHL lažje od pričakovanj s 4:0 odpravili aktualne prvake Tampa Bay Lightning. Precej bolj zanimivo je bilo na obračunu med Pittsburgh Penguins in San Jose Sharks, ki so ga z izidom 8:5 dobili prvi. Za zmagovalno moštvo sta po trikrat zadela Bryan Rust in Evan Rodrigues. Za prvega je bil to peti "hat-trick" v najmočnejši hokejs...

Sorodno



















Oglasi Omenjeni New York

NHL

San Jose Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Borut Pahor

Cene Prevc

Robert Golob