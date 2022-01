FOTO: Ganljiva zgodba s Hrvaške, planinec grdo padel in obležal, pes mu je z gretjem telesa rešil ži Lokalec.si Portal 24ur.com poroča o navdihujoči zgodbi o človeku in njegovemu najboljšemu prijatelju psu. Ponesrečen planinec, ki je zdrsnil na najvišjem vrhu Velebita ter si hudo poškodoval nogo je najverjetneje preživel po zaslugi svojega psa, ki ga je grel vse do prihoda reševalcev. Zvesto ga je grel kar 13 ur. Hrvaški reševalci pa so zapisali, da njegove zvestobe ni bilo konec niti takrat, saj svojega la ...

