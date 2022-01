Po porazu v mestnem dvoboju s 'palčkom': Spet se moramo 'prešteti' 24ur.com Real Madrid je zadnji poraz v vseh tekmovanjih doživel 3. oktobra v španskem prvenstvu proti Espanyolu. Od tedaj je ob petnajstih nastopih zabeležil trinajst zmag in dva neodločena izida. Neporažen je bil vse do mestnega dvoboja z Getafejem, ki je po desetih letih le ugnal velikega tekmeca iz Madrida. V taboru galaktikov so si edini, da so pokazali veliko premalo ...

Sorodno







Oglasi