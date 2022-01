Ganljivo slovo Ane Tavčar TOčnoTO.si Ana Tavčar je kar trinajst let vodila eno bolj gledanih oddaj v Sloveniji. Vsako jutro se je namreč v oddaji Dobro jutro prebujala z vsemi nami. A kot kaže, je prišel čas za nove poti. Ana se je namreč od oddaje poslovila. Ob presenečenju, ki so ji ga pripravili sodelavci pa potočila tudi solzico. A […] Ganljivo slovo Ane Tavčar was first posted on 3 januarja, 2022 at 12:00 pop.

©2021 "TočnoTo". Use...

Sorodno

































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Borut Pahor

Robert Golob

Anže Lanišek