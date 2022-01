Tedenski horoskop: Nedeljo rezervirajte za strast in zmenke njena.si Prehod Merkurja v znamenje vodnarja se že čuti in vas bo odprl za novosti in bolj sproščen način razmišljanja. Stabilni boste v vsem, kar si želite na novo aktivirati.



