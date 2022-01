Anketa TVS: večina dol, izjema SDS Janše in SD Fajonove SiOL.net LMŠ Marjana Šarca je po zadnji anketi Mediane za RTV Slovenija izgubila tretjino podpore pri opredeljenih volivcih, stranka Piratov pa bi se celo prebila v parlament. SDS, SD in DeSUS so edine parlamentarne stranke, ki so zabeležile rast podpore. A DeSUS je daleč od praga za vstop v DZ. Stranko SMC oziroma Konkretno Zdravka Počivalška, ki je tudi daleč pod parlamentarnim pragom, pa bi podprl skora...

