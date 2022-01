Španci, Argentinci in Poljaki do novih zmag, Čile odpravil Srbijo SiOL.net Španska moška teniška vrsta je na pokalu ATP v Sydneyju prišla še do druge zmage, potem ko je v skupini A s 3:0 ugnala Norveško. V isti skupine je Čile z 2:1 odpravil Srbijo. V skupini D pa sta stoodstotni Argentina in Poljska. Prva je danes s 3:0 ugnala Grčijo, druga pa z enakim izidom Gruzijo.

