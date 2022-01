Šimundža sedel na klop bolgarskega prvaka Ludogorca 24ur.com Ante Šimundža je tudi uradno zasedel mesto trenerja pri Ludogorcu iz Razgrada. Novico so na spletni strani potrdili bolgarski prvaki. Šimundža je Muro zapustil 28. decembra, pred tem jo je popeljal do največjih uspehov v zgodovini, vključno z naslovom državnega prvaka v minuli sezoni in dobrimi predstavami v novonastali evropski nogometni ligi.

