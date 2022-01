Leto 2022 bo v znamenju jubilejev Plečnika in Tartinija RTV Slovenija Leto 2022 je vlada razglasila za Plečnikovo in Tartinijevo leto: mineva namreč 150 let od rojstva arhitekta Jožeta Plečnika ter 330 let od rojstva skladatelja in violinista Giuseppeja Tartinija.

