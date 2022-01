Podjetja in podjetniki, to bodo letos najbolj preverjali inšpektorji Finance Napovedi: nadzori koronapomoči, poslovanja po spletu, preverjanje upoštevanja zaščitnih protikoronskih ukrepov, transfernih cen in tudi poslovanja z gotovino in zaposlovanja na črno

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Anže Lanišek

Peter Prevc

Luka Dončić

Timi Zajc