Na Gorenjskem ponovno oživela pobuda o univerzi Dnevnik Gorenjski župani želijo povezati raziskovalne in pedagoške institucije v regiji in s tem priti do svoje univerze. Pobudo, ki z Gorenjske ni prva te vrste, so posredovali vladi, pristojnemu ministrstvu in državnemu zboru. Članice želene univerze pa...

