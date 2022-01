Damjan Vuklišević s celjskim dresom (foto: NK Celje) Potem, ko so iz NK Celje prvi dan novega leta obvestili, da je vodenje prvega moštva prevzel Simon Rožman, so sedaj pripeljali že prvo zimsko okrepitev. Gre za 26-letnega Damjana Vukliševića, ki se v Celje seli iz Domžal, s celjskim klubom pa je podpisal pogodbo, ki velja do konca junija 2025. Damjan Vuklišević je osrednji branilec, ki v višino ...