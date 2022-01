Pet velesil se je zavezalo k preprečevanju širjenja jedrskega orožja 24ur.com Pet svetovnih sil se je zavezalo, da se bodo izogibale jedrskem konfliktu in preprečevale širjenje jedrskega orožja. Rusija, Francija, Kitajska, Velika Britanija in ZDA so v skupni izjavi poudarile, da se v jedrski vojni ne more zmagati in zato do nje ne sme nikoli priti. "Prepričani smo, da je treba preprečiti širjenje takšnega orožja," so v skupni izjavi sporočile stalne članice Varnostnega sve...

