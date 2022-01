Olimpija z visoko prednostjo na povratni obračun Sportal S tekmo v Laškem so se začeli prvi obračuni četrtfinala 21. izvedbe Pokala Spar. V Laškem so gostovali igralci Cedevite Olimpije, ki z domačo ekipo niso imeli težav in so tako na povratno tekmo, ta bo v Ljubljani 15. februarja, odnesli 24 točk prednosti.

