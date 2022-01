Dončić čaral in navduševal, velika smola Čančarja #video SiOL.net V prvem spopadu slovenskih košarkarjev v ligi NBA v letu 2022 sta se pomerila Luka Dončić (Dallas Mavericks) in Vlatko Čančar (Denver Nuggets). Zmaga je ostala v Teksasu (103:89), Dončić je bil najboljši igralec dvoboja, do trojnega dvojčka sta mu zmanjkala le dva skoka (21 točk, 15 asistenc in 8 skokov), Čančarju, ki se v 11 minutah ni vpisal med strelce, pa je zagodlo zdravje. Zaradi poškodbe (najverjetneje) gležnja je predčasno zapustil parket.

