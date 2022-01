Danes spremenljivo vreme, jutri sneg do nižin SiOL.net Danes bo v Prekmurju in delu Štajerske še delno jasno, drugod bo oblačno. V zahodni polovici Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 13 stopinj Celzija.

