Je Nina Savnik, tekmovalka oddaje Sanjski moški 2021, v veselem pričakovanju? TOčnoTO.si Nina Savnik je srečno zaljubljena, zato so se namigovanja o nosečnosti že pojavila. Z zadnjo fotografijo pa so postala glasnejša. Nina Savnik se je lansko leto borila za srce Gregorja Čeglaja. Prijazna Brežičanka se je vsem prikupila s svojim smislom za humor in preprostostjo. Tudi Gregorju, a žal (ali morda na srečo) le na prijateljski […] Je Nina Savnik, tekmovalka oddaje Sanjski moški 2021, v ve...

Sorodno































Oglasi