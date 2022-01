Rangersi prek Naftarjev na vrh lige RTV Slovenija Po gladki zmagi nad prvakom Tampo Bayjem s 4:0 so New York Rangersi na edini ponedeljkovi hokejski tekmi v Ligi NHL s 4:1 doma odpravili še Edmonton, ki je zapadel v krizo. Newyorčani so s tem prevzeli vodstvo v skupini, konferenci in celotni ligi.

