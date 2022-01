V Evropski uniji velja prepoved uporabe nevarnih snovi v črnilih za tetoviranje RTV Slovenija V črnilih za tetovažo in trajna ličila v Evropski uniji ni več dovoljena uporaba več kot 4000 kemikalij, ki naj bi škodovale zdravju. Med njimi je tudi izopropanol, do zdaj prisoten v večini črnil, umetniki tetoviranja pa so zaradi pravil zaskrbljeni.

Sorodno



Oglasi