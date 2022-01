V južnoafriškem parlamentu pogasili še zadnja žarišča požara RTV Slovenija V stavbi južnoafriškega parlamenta je po obsežnem nedeljskem požaru znova zagorelo, a so gasilci tudi to žarišče uspeli pogasiti. Zaradi suma požiga, vloma in tatvine so aretirali 49-letnega moškega, ki se bo moral zagovarjati na sodišču.

Sorodno

























Oglasi Omenjeni MMC Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Borut Pahor

Anže Lanišek

Peter Prevc

Timi Zajc