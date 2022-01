Piše: Branko Grims Nobelov nagrajenec za književnost Aleksander Solženicin je povedal resnico: “Največja laž in prevara v zgodovini človeštva je trditev, da je socializem izum revnih delavskih množic za obvladovanje finančnih špekulantov in bankirjev. V resnici je socializem izum finančnih špekulantov in bankirjev za obvladovanje revnih in nevednih delavskih množic!“ Nižji davki za višje plače

Vse ...