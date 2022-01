Predlog dolgoletnih sodelavcev RTV-ja: Spremembe pri RTV-prispevku in vodenju, omejitev oglaševanja RTV Slovenija Skupina dolgoletnih sodelavcev RTV Slovenija je pripravila predlog novega zakona o RTV-ju, ki prinaša spremembe pri plačilu RTV-prispevka, ukinitev tradicionalnega oglaševanja ter drugačno upravljanje in nadzor nad programskim delovanjem in poslovanjem.

Sorodno





Oglasi