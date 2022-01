Razpis za direktorja javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture Vlada RS Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica je objavila javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture Nova Gorica. Rok za prijavo je 17. januar 2022.

