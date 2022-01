Ljubljana začasno brez letalske povezave z Brusljem 24ur.com Brussels Airlines po koncu šestmesečnega predsedovanja Slovenije Svetu EU začasno prekinja lete na relaciji Ljubljana–Bruselj med 10. januarjem in 28. februarjem. Zaustavlja jih tudi nizkocenovni prevoznik Wizz Air, in sicer med 7. januarjem in 11. marcem. Napovedi letenja za poletni vozni red so sicer spodbudne – poletna sezona naj bi prinesla novosti in na ljubljansko letališče vrnila nekaj povezav.

