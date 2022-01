Kamere posnele Mateja, ko teče po beograjskih ulicah in poskuša ustaviti taksi 24ur.com Iskalna akcija za 27-letnim Matejem Perišem iz Splita, ki je za novoletne praznike s prijatelji prišel v Beograd, nato pa v noči na silvestrovo izginil, se nadaljuje že peti dan. V medijih so zaokrožili videoposnetki nadzornih kamer, ki so 31. decembra na beograjskih ulicah posnele moškega, podobnega Mateju, ki več kot eno uro teče po mestu, poskuša ustaviti taksi in celo plava v reki Savi.

