Policijski sindikat napovedal ovadbo zoper Olaja Večer Policijski sindikat Slovenije bo zoper generalnega direktorja policije Antona Olaja podal kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitve sindikalnih pravic in pravice do sodelovanja pri upravljanju. Za vložitev ovadbe so v ponedeljek že pooblastili odvetniško družbo Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji.

Sorodno











Oglasi Omenjeni Marko Pogačnik Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Marko Pogačnik

Peter Prevc

Borut Pahor