Svetovni dan brajice: "Za slepe je v teh šestih pikah skrit ves svet." RTV Slovenija Decembra 2018 so v Generalni skupščini Združenih narodov potrdili resolucijo Svetovne zveze slepih in 4. januar postavili za svetovni dan Brajeve pisave, ki slepim omogoča branje in pisanje. Na ta dan se je namreč rodil izumitelj pisave Louis Braille.

