Slovenski derbi Dončiću, Čančar poškodovan Primorski dnevnik Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA doma premagali Denver Nuggets s 103:89. Vnovič se je za domačo zasedbo izkazal Luka Dončić, ki je bil na drugi tekmi po nekaj tednih odmora v 34 minutah spet na pragu dvojnega trojčka. Dosegel je 21 točk, 15 podaj in osem skokov. Za goste iz Denverja je 11 minut igral tudi drugi slovenski reprezentant Vlatko Čančar in ob dveh podajah ostal brez točke, je pa ...

