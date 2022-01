Prinčevi odvetniki sodišče zaprosili, naj zavrne civilno zadevo o spolni zlorabi 24ur.com Po objavi več kot deset let stare sodne poravnave med med Virginio Giuffre in pokojnim ameriškim finančnikom in obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, ki je posledica tožbe Giuffrejeve proti britanskemu princu Andrewu, so odvetniki vojvode Yorškega sodišče zaprosili, naj zavrne primer spolnega napada na Giuffrejevo. Slednja namreč trdi, da sta jo Epstein in njegova soproga Ghislaine...

