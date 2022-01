Prva etapna zmaga za hibridni audi, Marčič pridobil eno mesto SiOL.net Na tretji etapi Dakarja 2022 je tovarniška ekipa Audija s svojim novim hibridnim RS Q e-tron vendarle prišla do prve zmage, potem ko so zaradi tehničnih težav že prvi dan ostali brez realnih možnosti za skupno zmago. Motorist Simon Marčič je v razredu brez ekipe pridobil eno mesto in je zdaj 11.

