Z novim koronavirusom okužena tudi švedska kralj in kraljica 24ur.com Švedski kraljevi par, 75-letni kralj Karl XVI. Gustav in 78-letna kraljica Silvia, sta bila v ponedeljek zvečer pozitivna na testiranju na novi koronavirus, so sporočili z dvora v Stockholmu. Oba sta cepljena s tremi, torej tudi poživitvenim odmerkom in imata zaenkrat "blage simptome" ter se "glede na okoliščine dobro počutita", so pojasnili.

Sorodno

Oglasi Omenjeni korona virus

Švedska Najbolj brano Osebe dneva Ana Bucik

Meta Hrovat

Janez Janša

Anamarija Lampič

Zoran Janković