Na sojenju Zoranu Jankoviću in njegovima sinovoma Damijanu in Juretu so danes priče kar izgubile spo Nova24TV “Priče so bile že zaslišane v preiskavi. Moram reči, da so danes kar izgubile spomin, pričale nekoliko drugače kot v preiskavi… Mislim, da so bile za tožilstvo dobre priče,” je po obravnavi povedala tožilka Blanka Žgajnar. V sojenju Jankoviću glede delnic Mercatorja je bila namreč danes zaslišana nekdanja uprava. Obtožnica sicer Zoranu Jankoviću očita kaznivo dejanje zatajitve finančnih obveznosti ...

Sorodno Oglasi