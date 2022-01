Dars napoveduje pestro delovno leto: za obnove in gradnje namenjenih 150 milijonov evrov 24ur.com Na naših cestah se bo tudi letos delalo in seveda bomo tudi letos stali. Dars na avtocestnem križu napoveduje dela v vrednosti skoraj 150 milijonov evrov, 74 za novogradnje in 75 za obnove. Najpomembnejši projekt za Dars bo sicer uvajanje sistema elektronske vinjete, med investicijami pa nadaljevanje izgradnje druge cevi predora Karavanke in severnega dela tretje razvojne osi.

