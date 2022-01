Pomembni projekti: Janez Janša na sestanek povabil poslance, ki podpirajo vlado Večer Premier Janez Janša je povabil vse poslance koalicije in poslance, ki podpirajo trenutno vlado, na sestanek na Brdu pri Kranju. Ta bo naslednji petek, 14. januarja, beseda pa bo tekla predvsem o pomembnih projektih, ki jih še lahko izvedejo do konca mandata, sta danes poročali Televizija Slovenija (TVS) in POP TV.

