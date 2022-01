Lidl odpoklical izdelek Lokalec.si Distributer Lumina je iz prodaje odpoklical izdelek zamrznjeni desert 550 gramov blagovne znamke Premium Della Nonna proizvajalca Albis Food Dooel Nato zaradi neustrezno označenih alergenov, ki med sestavinami niso označeni poudarjeno. Lot številka izdelka je 91, rok uporabe pa 18. 11. 2022. Pakiranje vsebuje pet različnih izdelkov, in sicer Cheesecake, Coco, Bacio nero, Bacio bianco in Orange, izdelek pa je naprodaj v prodajalnah Lidl. Distributer se kupcem opravičuje za nastalo nevšečnost ter jih prosi, da izdelek vrnejo v trgovino, kjer so ga kupili.

