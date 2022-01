V Franciji zaradi omikrona odpovedali tekaške tekme SiOL.net Prireditelji tekem svetovnega pokala v smučarskem teku v francoskem Les Roussesu so sporočili, da so zaradi poslabšanja pandemičnih razmer in skrbi o možnosti izvedbe tekem v prihajajočih tednih odpovedali prireditev.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Francija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Ana Bucik

Meta Hrovat

Zoran Janković

Marko Pogačnik