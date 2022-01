Prihodki v državni proračun so bili decembra lani v primerjavi z decembrom 2020 za 51,1 odstotka viš Nova24TV Državni proračun je decembra 2021 po preliminarni realizaciji zabeležil 1,1 milijarde evrov prihodkov, kar je največ, odkar beležimo javnofinančne prihodke. Odhodki so dosegli 1,67 milijarde evrov, državni proračun pa je tako beležil 572 milijonov evrov primanjkljaja. Po preliminarni realizaciji so prihodki državnega proračuna v letu 2021 dosegli 11,17 milijarde evrov, kar je za 450 milijonov več, ...

