V Družbenih fenomenih danes ob 17.25 na TV SLO 1 o digitalna preobrazbi RTV Slovenija Digitalizacija ni prihodnost, temveč sedanjost. A kakšna je naša splošna digitalna pismenost in kakšne so naše digitalne kompetence, kje smo kot država, katera področja so že digitalizirana in katera bodo morala biti v kratkem. Več pa v današnji oddaji.

