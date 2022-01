Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v 2. kolu glavnega dela turnirja WTA 500 v Adelajdi prišla do najbolj odmevne zmage v karieri. Po uri in 31 minutah je z rezultatom 7:6(6) in 6:1 premagala 2. igralko sveta Arino Sabalenko in se tako uvrstila v četrtfinale. Po zmagi nad dve leti starejšo Belorusinjo je jasno, da bo Kaja Juvan v Adelajdi osvojila najmanj 100 WTA točk, s katerimi bo prišla do ...