Marjetka Vovk sprašuje za vaše mnenje TOčnoTO.si Marjetka Vovk je spretna v kuhinji. Znašla se je pred težko odločitvijo in o izbiri povprašala tudi svoje oboževalce. Katero bi vi izbrali? Marjetka Vovk je slovenska glasbenica in žirantka v šovu Slovenija ima talent. Je srečno poročena z Alešom Vovkom – Raayem, s katerim sta uspešna tudi na glasbeni poti. V zakonu sta se […] Marjetka Vovk sprašuje za vaše mnenje was first posted on 5 januarja, 20...

Sorodno































Oglasi