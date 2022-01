Na avtocesti zagorelo vozilo, v katerem so našli mrtvo osebo Dnevnik Policisti so bili danes nekaj pred 3. uro obveščeni o gorečem vozilu v odstavni niši na dolenjski avtocesti malo pred Višnjo Goro v smeri Novega mesta. Gasilci so pogasili vozilo, ki je močno gorelo. V vozilu so našli mrtvo osebo. Vzrok za nastanek...

