T.i. stand up komik Vid Valič je pred božičem na svojem FB profilu zapisal naslednjo primitivnost: “Jaz pa napovedujem,da bo Roman Jerala izgubil svojo kredibilnost, tako kot so jo Ihančk, Bednovička in ostali ustraševalci. Jaz jih mam že pouhn k$£@c! A jih ma še kdo drug, pa je počasi čas za vile in bakle? Dejte […] The post [Ni smešno, je primitivno in kaznivo!] Vid Valič zdravnikom zagrozil z n ...