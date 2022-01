Plače bi bile januarja lahko že višje, če ne bi bilo škodljivih Kulovskih poslancev Demokracija Piše: V. K. Če ne bi poslanci iz vrst KUL (SD, LMŠ, Levica, SAB in Nepovezani) nasprotovali nižjim davkom iz bruto plač in s tem višjim neto plačam vseh zaposlenih v državi, bi bile naše plače s 1. januarjem lahko že višje. Tako pa so Kulci blokirali sprejem sprememb zakona o dohodnini v državnem zboru in s tem onemogočili višje plače zaposlenih. Vladajoča koalicija je predlog za nižje davčne obre ...

