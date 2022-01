Adele v šestih tednih do najbolje prodajanega albuma leta 2021 24ur.com Naziv najbolje prodajanega albuma leta 2021 v Veliki Britaniji je prejel album pevke Adele z naslovom "30", ki si je ta naziv priboril le šest tednov po začetku prodaje. Prodan je bil v 600.000 izvodih in je tako edini album, ki so ga lani prodali v več kot pol milijona kopijah. Večina je album kupila v obliki vinilne plošče ali zgoščenke.

