Karavana svetovnega pokala alpskih smučark se je po Zagrebu preselila v Slovenijo na 58. Zlato lisico, ki bo tako kot lani in predlani v Kranjski Gori. Na sporedu Zlate lisice bosta ta konec tedna veleslalom in slalom. Na poligonu Podkoren se obetajo nastopi vrhunskih tekmovalk, vključno z Mikaelo Shiffrin in Petro Vlhovo. Že drugi dan […] The post Kranjska Gora v pričakovanju 58. Zlate lisice, na ...