Tristan Thompson priznal očetovstvo in se Khloé opravičil za "bolečine in ponižanja" RTV Slovenija Test očetovstva je pokazal, da je Tristan Thompson resnično oče otroka Maralee Nichols, kar je košarkar do zdaj vztrajno zanikal. Informacijo o izvidu testa je Thompson javnosti posredoval sam, skupaj z opravičilom nekdanji partnerici Khloé Kardashian.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Simona Kustec

Janez Cigler Kralj

Janez Janša

Borut Pahor

Vasko Simoniti