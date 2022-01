Pittsburgh še podaljšal zmagoviti niz SiOL.net V severnoameriški hokejski ligi NHL so ponoči odigrali le dve tekmi. Toronto Maple Leafs so s 4:2 premagali Edmonton Oilers, Pittsburgh Penguins pa s 5:3 St. Louis Blues. Dvoboj Vancouver Canucks - New York Islanders je bil preložen.

Sorodno

Oglasi