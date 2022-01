Osumljenega iščejo s tiralico Dnevnik Letošnje leto se je za celjske policiste in kriminaliste začelo zelo burno. Že na prvi dan novega leta, sredi dopoldneva, so ob pešpoti med železnico in Plavo laguno obravnavali poskus uboja, v katerega sta se zapletla moška, medtem ko naj bi se z...

